Соболенко рассказала, кому будет посвящать все свои победы
Белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что будет посвящать победы отцу, который скончался в ноябре 2019 года.
«Прошедший сезон, считаю, провела лучше, чем 2018-й. Справилась с эмоциями, прошла через испытания — трудности на корте, да и вообще. Помню, сказала, что меня навряд ли сможет что-то «выбить» (плачет). Я расстроена. Папа не увидит моего развития.
Всё теперь буду посвящать ему. Не хотела плакать. Врагу такого не пожелаешь. Теперь, мне кажется, я точно железный человек. Как меня, в принципе, и называют", — приводит слова Соболенко «Прессбол».
На текущий момент Соболенко является 11-й ракеткой мира.
Арина — победительница одного турнира «Большого шлема» в парном разряде (US Open 2019).
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Умер отец белорусской теннисистки Соболенко
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