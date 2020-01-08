Камельзон — о работе Сафина на ATP Cup: Марат немногословен, но очень авторитетен

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон оценил выступления сборной России на ATP Cup. Напомним, команда Марата Сафина пробилась в четвертьфинал турнира, который состоится завтра, 9 января.



«Раз уж ребята пошли играть на таком сильнейшем турнире, то они будут стараться его выиграть, тем более что это хорошая подготовка к Australian Open. Здесь снята психологическая напряжённость, ребята пробуют себя, показывают классную игру. Прогнозировать трудно, в плей-офф вышли сильнейшие команды, у России есть шанс выиграть этот турнир при таком составе, и мы этого ждём от Даниила Медведева, Карена Хачанова. Настрой у них очень хороший.



Сафин? Конечно, его манера отличается от манеры работы Тарпищева. Сафин есть Сафин, он немногословен, он просто так по плечу толкать не будет. Он интересный человек, очень авторитетен.



Мне нравится, что он немногословен, не даёт каких-то больших указаний. Он даёт талантливым ребятам раскрыть свою игру, они уже ушли вперёд, играют на других скоростях, на другом уровне. Марат всё это прекрасно понимает, он хороший психолог. Он не делает глупостей, мне кажется, в сборной получается тандем капитан — команда», — цитирует Камельзона ТАСС.

Соперником России в четвертьфинале ATP Cup будет Аргентина