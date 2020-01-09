Сафин прокомментировал поведение Медведева, ударившего судейскую вышку в матче ATP Cup

Капитан сборной России на ATP Cup Марат Сафин считает, что лидеру команды Даниилу Медведеву необходимо быть более сдержанным во время матчей. Напомним, в ходе четвертьфинального матча командных соревнований россиянин ударил ракеткой судейскую вышку, за что получил предупреждение и выговор от самого Сафина.
«Для Даниила очень важно оставаться ментально сильным и продолжать делать то, что он умеет. Просто делай это лучше. Не нужно сходить с ума и торопиться с атакующими ударами, не нужно бить сильно по мячу. Ко всему нужно подходить с головой и держать себя в руках, сохранять спокойствие», — цитирует Сафина официальный сайт ATP Cup.
Напомним, сборная России обыграла команду Аргентины и вышла в полуфинал ATP Cup. Следующим соперником команды Сафина станет победитель матча Канада — Сербия.
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