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Сафин прокомментировал поведение Медведева, ударившего судейскую вышку в матче ATP Cup

Сафин прокомментировал поведение Медведева, ударившего судейскую вышку в матче ATP Cup
Теннис / ATP 0

Капитан сборной России на ATP Cup Марат Сафин считает, что лидеру команды Даниилу Медведеву необходимо быть более сдержанным во время матчей. Напомним, в ходе четвертьфинального матча командных соревнований россиянин ударил ракеткой судейскую вышку, за что получил предупреждение и выговор от самого Сафина.

«Для Даниила очень важно оставаться ментально сильным и продолжать делать то, что он умеет. Просто делай это лучше. Не нужно сходить с ума и торопиться с атакующими ударами, не нужно бить сильно по мячу. Ко всему нужно подходить с головой и держать себя в руках, сохранять спокойствие», — цитирует Сафина официальный сайт ATP Cup.

Напомним, сборная России обыграла команду Аргентины и вышла в полуфинал ATP Cup. Следующим соперником команды Сафина станет победитель матча Канада — Сербия.

Медведев вывел сборную России в полуфинал ATP Cup
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