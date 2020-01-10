Гоффен рассказал, как ему удалось победить Надаля в четвертьфинале ATP Cup

Бельгийский теннисист Давид Гоффен прокомментировал победу в матче с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем в четвертьфинале ATP Cup в Сиднее со счётом 6:4, 7:6 (7:3).
«Мне нужно было быстро принимать мяч, чтобы вынуждать Рафу много бегать. Сегодня Рафа не мог выполнять два-три форхенда подряд и вынуждать меня бегать. Если у него есть время, он начинает диктовать условия. Если мне приходится бегать в матче с ним, мне конец.
Мне требовалось долго справляться с нервами, это было нелегко. Я очень раз за нашу сборную, мы получили возможность сыграть в решающей парной встрече.
В матче с Рафой мне нужно было больше рисковать. Я диктовал условия всё время, а решения нужно было искать ему. Я придерживался этой тактики и выходил вперёд», — цитирует Гоффена официальный сайт тура.
Гоффен сравнял счёт в противостоянии Бельгия — Испания. Победитель парной встречи выйдет в полуфинал.
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