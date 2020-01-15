Матчи квалификации Australian Open остановлены из-за лесных пожаров

Матчи стартового раунда квалификации первого турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Австралии — прерваны из-за лесных пожаров, сообщает Reuters. В частности, после первого сета была остановлена игра россиянки Варвары Грачёвой с француженкой Хлоэ Паке. Грачёва выиграла первую партию со счётом 6:2.
В связи с пожарами в Австралии многие игроки жалуются на проблемы с дыханием и качество воздуха, а матч россиянки Марии Шараповой с немкой Лаурой Зигемунд в пригороде Мельбурна был завершён досрочно из-за дыма.
Вчера, 14 января, словенская теннисистка Далила Якупович была вынуждена сняться в ходе матча со швейцаркой Стефани Фёгель в квалификации Australian Open, так как ей стало плохо. Спортсменка упала на колени, кашляла и не могла подняться без посторонней помощи. По её словам, она не могла дышать.
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