С. Уильямс — о завершении карьеры Возняцки: я сейчас расплачусь

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс прокомментировала решение её подруги датчанки Каролина Возняцки завершить карьеру. Уроженка Оденсе в своём последнем матче на профессиональном уровне проиграла Онс Жабер из Туниса в третьем круге Australian Open. Уильямс также покинула турнир, уступив китаянке Ван Цян.

«Мы обе немного потрясены своими матчами. Но это не конец света. Жизнь продолжается. Пока что всё, связанное с окончанием её карьеры, кажется таким живым. Боже, это так эмоционально. Мне будет её не хватать. Ребята, я не могу отвечать на вопросы о Каролине. Я сейчас расплачусь. Она одна из моих лучших подруг. Мы будем замечательно ладить, но мне будет её не хватать», — цитирует Уильямс FOX Sports Australia.

Возняцки за карьеру выиграла 30 турниров WTA. В 2018 года она стала победительницей Australian Open.

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