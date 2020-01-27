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Медведев опустится на пятую строчку рейтинга ATP по итогам Australian Open

Медведев опустится на пятую строчку рейтинга ATP по итогам Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Российский теннисист Даниил Медведев, проигравший в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии представителю Швейцарии Стэну Вавринке со счётом 2:6, 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 2:6, в новом рейтинге ATP от 3 февраля опустится с четвёртой на пятую строчку.

В табели о рангах 23-летнего уроженца Москвы обойдёт австриец Доминик Тим, пробившийся в четвертьфинал Australian Open. Следующим соперником Тима будет 19-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль.

Вавринка за выход в полуфинал стартового мэйджора 2020 года поспорит с немцем Александром Зверевым. Действующим победителем турнира является вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Соревнования в Мельбурне завершатся 2 февраля.

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