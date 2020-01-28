Федерер: я не заслужил выхода в полуфинал Australian Open

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под третьим номером, поделился впечатлениями от выхода в полуфинал. В четвертьфинале 38-летний уроженец Базеля одолел 100-ю ракетку мира американца Тенниса Сандгрена со счётом 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3. В четвёртом сете Роджер отыграл семь матчболов.

«По ходу матча я начал чувствовать себя лучше, давление ушло, и я просто стал играть. Мне очень повезло сделать брейк. Думаю, в большей части матча я по-настоящему хорошо подавал, особенно в концовке. Я не заслужил выхода в полуфинал, но вот я здесь. Я очень рад», — сказал Федерер в интервью на корте.



За выход в финал Федерер поспорит с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Милош Раонич (Канада).

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