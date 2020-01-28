Сандгрен рассказал, как он упустил 7 матчболов в матче с Федерером

Американец Теннис Сандгрен прокомментировал поражение в четвертьфинальном матче Australian Open со швейцарцем Роджером Федерером. 100-я ракетка мира не реализовал 7 матчболов и уступил со счётом 3:6, 6:2, 6:2, 6:7 (8:10), 3:6.
«Никакого воодушевления я не чувствую. Абсолютно никакого. Уверен, что через пару дней я смогу оценить тот теннис, который показал в последние восемь-девять дней, но сейчас я просто разочарован.
На одном матчболе он сыграл агрессивно, на нескольких — пассивно, в одном моменте вышел к сетке. Я мог выполнить удар с лёта в другую точку. Он здорово читал игру, выполнил два отличных обводящих удара. На последнем матчболе он поставил меня в неуклюжее положение. Я упустил свой шанс, заняв плохую позицию.
Я весь день здорово играл с бэкхенда. Может, стоило ещё больше задействовать его», — цитирует Сандгрена FOX Sports Australia.
Турнир завершится 2 февраля.
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