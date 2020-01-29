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Федерер оштрафован на $ 3000 за нецензурное выражение

Федерер оштрафован на $ 3000 за нецензурное выраже
Федерер оштрафован на $ 3000 за нецензурное выражение
Теннис / Australian Open 2020 0

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер оштрафован на $ 3000 за нецензурное высказывание в четвертьфинальном матче Australian Open с 100-й ракеткой мира американцем Теннисом Сандгреном, сообщает Daily Express. Арбитр на вышке не услышала ругательства, но о нём просигнализировала судья на линии.

Роджер выругался на смеси английского и немецкого языков и был удивлён, когда получил предупреждение.

«Если вы слышали, то почему сами не сказали? Судья на линии уверена на сто процентов? Она из Швейцарии? Она уверена, но вы не уверены, хотя дистанция одинаковая. Что вы говорите!» — сказал Федерер арбитру Марьяне Вельович после инцидента.

Федерер в пяти сетах одолел Сандгрена и в полуфинале сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Федерер отреагировал на предупреждение за нецензурное выражение на Australian Open
Федерер получил предупреждение за нецензурное выражение в четвертьфинале AO
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