Виландер — о полуфинале Джокович—Федерер: боюсь, великолепного матча не будет

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер поделился ожиданиями от полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии между сербом Новаком Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером.
«Федереру нужно двигаться лучше, быть бдительным и бегать быстрее, чтобы получить шанс в матче с Джоковичем. Конечно, он уверен в себе, но его удары бывают нестабильными. Мы все в восторге от того, что было в финале Уимблдона, и того, как Роджер победил Новака в Лондоне. Но сейчас мы опасаемся худшего — лёгкой победы одного из игроков.
Новак здесь побеждает легко, а Роджер играет не так хорошо, но побеждает. А теперь он, возможно, будет играть с травмой. Мне всё равно, кто победит, я просто хочу увидеть великолепный матч между величайшими игроками всех времён. Но я боюсь, что этого не будет», — приводит слова Виландера Eurosport.
Джокович является действующим победителем Australian Open.
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