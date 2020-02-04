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Корт: мне никто и никогда не говорил «я вас ненавижу»

Корт: мне никто и никогда не говорил «я вас ненавижу»
Теннис / WTA 0

Рекордсменка по количеству выигранных турниров «Большого шлема» австралийка Маргарет Корт отреагировала на критику со стороны семикратного победителя мэйджоров Джона Макинроя. Американец выразил недовольство решением Федерации тенниса Австралии отметить достижения 24-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Корт и призвал переименовать одну из арен Australian Open, названную в её честь. Маргарет помимо теннисных достижений известна тем, что является ярой противницей однополых браков.

«Я всегда думала, что у нас хорошие отношения с Джоном Макинроем, я всегда уважала его. Мне жаль, что он так говорит и не может отделить одну часть жизни от другой.

Я бы никогда в другой стране не сказала бы: «Эй, вам нужно снять имя с этого здания». Это очень, очень неправильно. Есть немало людей, которые согласны со мной. Я гуляю, люди подходят, трогают меня за плечо и говорят: «Спасибо, что стали мои голосом». Мне никто и никогда не говорил «я вас ненавижу», — приводит слова Корт FOX Sports Australia.

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