Корт: мне никто и никогда не говорил «я вас ненавижу»

Рекордсменка по количеству выигранных турниров «Большого шлема» австралийка Маргарет Корт отреагировала на критику со стороны семикратного победителя мэйджоров Джона Макинроя. Американец выразил недовольство решением Федерации тенниса Австралии отметить достижения 24-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Корт и призвал переименовать одну из арен Australian Open, названную в её честь. Маргарет помимо теннисных достижений известна тем, что является ярой противницей однополых браков.
«Я всегда думала, что у нас хорошие отношения с Джоном Макинроем, я всегда уважала его. Мне жаль, что он так говорит и не может отделить одну часть жизни от другой.
Я бы никогда в другой стране не сказала бы: «Эй, вам нужно снять имя с этого здания». Это очень, очень неправильно. Есть немало людей, которые согласны со мной. Я гуляю, люди подходят, трогают меня за плечо и говорят: «Спасибо, что стали мои голосом». Мне никто и никогда не говорил «я вас ненавижу», — приводит слова Корт FOX Sports Australia.
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