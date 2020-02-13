Бенчич: в матчах с Кузнецовой нужно вовремя бить под необычным углом

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала свою победу в матче второго круга соревнований в Санкт-Петербурге. В двух партиях она обыграла россиянку Светлану Кузнецову — 7:6 (7:4), 6:4.



«У Светланы в какой-то мере оборонительный теннис. Играя с ней, нужно быть агрессивнее, жёстче. Она старается ломать ритм твоей игры, используя вращения, резаные удары, поэтому нужно вовремя бить под необычным углом. Нужно добавлять мощи и пробивать навылет.

Я предпочитаю лёгкие матчи, в которых есть возможность поберечь свои нервы и нервы родственников. Болельщикам, конечно, нравятся упорные матчи. Побеждать в таких тоже здорово.

Кузнецова — болельщица «Зенита»? В последнее время я много слежу за футболом, потому что мой парень — бывший футболист. Мы болеем за словацкий «Слован». Знаю, что в Питере есть команда «Зенит», и, если будет такая возможность, с удовольствием пойду на матч и поболею за этот клуб», — цитирует Бенчич официальный сайт соревнований.