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Рублёв впервые в карьере стал 14-й ракеткой мира

Рублёв впервые в карьере стал 14-й ракеткой мира
Теннис / ATP 0

В обновлённом рейтинге ATP от 17 февраля российский теннисист Андрей Рублёв впервые в карьере поднялся на 14-ю строчку. Его соотечественник Даниил Медведев располагается на пятой позиции. Лидерство сохранил серб Новак Джокович.

Рейтинг ATP. 17 февраля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9720.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9395.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7130.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 7045.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3885.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2860.
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860.
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2600.

14 (15). Андрей Рублёв (Россия) — 2219.
17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2040.

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