Рублёв впервые в карьере стал 14-й ракеткой мира

В обновлённом рейтинге ATP от 17 февраля российский теннисист Андрей Рублёв впервые в карьере поднялся на 14-ю строчку. Его соотечественник Даниил Медведев располагается на пятой позиции. Лидерство сохранил серб Новак Джокович.

Рейтинг ATP. 17 февраля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9720.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9395.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7130.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 7045.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3885.

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2860.

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860.

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2600.

…

14 (15). Андрей Рублёв (Россия) — 2219.

17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2040.

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