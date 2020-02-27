Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Циципас: очевидно, Шарапова была лучшей. После Серены

Циципас: очевидно, Шарапова была лучшей. После Серены
Теннис / WTA 0

Шестая ракетка мира из Греции Стефанос Циципас отреагировал на завершение профессиональной карьеры россиянкой Марией Шараповой.

«Мы немного общались с Марией, виделись в прошлом году — она проходила то же физио, что и я сейчас. У меня есть российский бэкграунд, я немного понимаю, как она относится к теннису, ее поведение. Когда я был маленький, смотрел ее игры.

Помню её Уимблдон, когда ей было лет 20. Ей было 17? Ого, невероятно. Я помню это. У нее была замечательная карьера с прекрасными победами — думаю, многие ей в этом плане завидуют. Мария многое привнесла в наш спорт. Очевидно, что она была лучшей. После Серены», — передаёт слова Циципаса спортивный журналист Рим Абули в своём «твиттере».

О завершении профессиональной карьеры россиянка сообщила сегодня, 26 февраля. Мария — пятикратная победительница турниров «Большого шлема», серебряный призёр Олимпиады-2012.

В прошлом сезоне россиянка россиянка из-за травм приняла участие лишь в восьми турнирах. В 2020 году она потерпела два поражения в двух матчах. В настоящее время 32-летняя теннисистка является 373-й ракеткой мира.

«Теннис, я говорю прощай». Почему Мария Шарапова завершила карьеру
Знаменитая россиянка объяснила свой уход из спорта.
«Мария — великий боец». Джокович призвал стадион в Дубае посвятить Шараповой овации
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020