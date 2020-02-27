Циципас: очевидно, Шарапова была лучшей. После Серены

Шестая ракетка мира из Греции Стефанос Циципас отреагировал на завершение профессиональной карьеры россиянкой Марией Шараповой.
«Мы немного общались с Марией, виделись в прошлом году — она проходила то же физио, что и я сейчас. У меня есть российский бэкграунд, я немного понимаю, как она относится к теннису, ее поведение. Когда я был маленький, смотрел ее игры.
Помню её Уимблдон, когда ей было лет 20. Ей было 17? Ого, невероятно. Я помню это. У нее была замечательная карьера с прекрасными победами — думаю, многие ей в этом плане завидуют. Мария многое привнесла в наш спорт. Очевидно, что она была лучшей. После Серены», — передаёт слова Циципаса спортивный журналист Рим Абули в своём «твиттере».
О завершении профессиональной карьеры россиянка сообщила сегодня, 26 февраля. Мария — пятикратная победительница турниров «Большого шлема», серебряный призёр Олимпиады-2012.
В прошлом сезоне россиянка россиянка из-за травм приняла участие лишь в восьми турнирах. В 2020 году она потерпела два поражения в двух матчах. В настоящее время 32-летняя теннисистка является 373-й ракеткой мира.
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