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Текстовая трансляция четвертьфинального матча в Дубае Джокович — Хачанов

Текстовая трансляция четвертьфинального матча в Дубае Джокович — Хачанов
Теннис / ATP 0

Сегодня, 27 февраля, состоится четвертьфинальный матч соревнований в Дубае (ОАЭ), в которым встретятся первая ракетка мира Новак Джокович и теннисист из России Карен Хачанов. Начало поединка запланировано на 19:10 мск.

По личным встречам впереди Джокович — 2-1. Единственную победу Хачанов одержал в финале соревнований категории «Мастерс» в Париже в 2018 году.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала в Дубае Джокович — Хачанов.

Действующим чемпионом соревнований является третья ракетка мира Роджер Федерер. В прошлом году в финале Федерер одолел грека Стефаноса Циципаса, который недавно защитил титул чемпиона на турнире в Марселе. Роджер пропускает соревнования из-за травмы.

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