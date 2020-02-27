Текстовая трансляция четвертьфинального матча в Дубае Джокович — Хачанов

Сегодня, 27 февраля, состоится четвертьфинальный матч соревнований в Дубае (ОАЭ), в которым встретятся первая ракетка мира Новак Джокович и теннисист из России Карен Хачанов. Начало поединка запланировано на 19:10 мск.



По личным встречам впереди Джокович — 2-1. Единственную победу Хачанов одержал в финале соревнований категории «Мастерс» в Париже в 2018 году.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала в Дубае Джокович — Хачанов.



Действующим чемпионом соревнований является третья ракетка мира Роджер Федерер. В прошлом году в финале Федерер одолел грека Стефаноса Циципаса, который недавно защитил титул чемпиона на турнире в Марселе. Роджер пропускает соревнования из-за травмы.

Джокович рискует лишиться звания первой ракетки мира в случае поражения Хачанову