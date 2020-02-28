Димитров: испытываю к Шараповой только любовь и уважение
Болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал новость о том, что его бывшая девушка россиянка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры.
«Я многое могу сказать, но сейчас неподходящее время. Мария такая, какая есть. Испытываю к этому человеку только любовь и уважение. Мы отличные друзья.
Точно знаю одно — чем бы Шарапова ни занялась, она всё сделает в наилучшем виде. Уверен, в будущем Мария не раз заставит о себе говорить", — приводит слова Димитрова Tennis.com.
Мария за карьеру выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA—2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.
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