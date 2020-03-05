Бывший тренер Шараповой: юные теннисистки берут пример с Марии, даже если говорят обратное

Майкл Джойс, бывший тренер пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» Марии Шараповой, предположил, что многие юные теннисистки стараются брать пример с россиянки, даже если в этом не признаются.
«Сейчас так много девушек, которые, наверное, берут пример с Марии. Они могут говорить, что она им не нравится, но когда она в 17 лет выиграла Уимблдон, они точно брали с неё пример. Они могут этого не признавать, но точно следили за ней, когда были ещё детьми», — приводит слова Джойса Tennis World USA.
На минувшей неделе 32-летняя уроженка Нягани объявила о завершении карьеры. Мария выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA—2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.
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