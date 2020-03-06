Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Иванишевич: Джокович уже лучший теннисист в истории

Иванишевич: Джокович уже лучший теннисист в истории
Теннис / ATP 0

Победитель Уимблдона-2001, бывшая вторая ракетка мира хорват Горан Иванишевич, являющийся тренером серба Новака Джоковича, назвал подопечного лучшим теннисистом всех времён.

«Для меня он уже лучший теннисист в истории. Когда он готов и здоров, нет никого сильнее его. В итоге всё будут решать люди, но я считаю, что Новак станет лучшим во всех категориях.

Я не думаю, что Новак будет выступать ещё пять лет. Скорее всего, он обойдёт Федерера по количеству недель на первой строчке рейтинга после US Open, а в следующем году побьёт его рекорд по «Шлемам». Он может сравняться с Роджером даже в этом году, но для этого требуется выиграть ещё три мэйджора. Если ему это удастся, он сделает то, что раньше покорилось лишь Роду Лэйверу», — цитирует Иванишевича The South African.

Джокович за карьеру выиграл 17 турниров «Большого шлема», швейцарец Роджер Федерер — 20.

Джокович рассказал, у кого из молодых игроков лучшая подача
Жена Джоковича опубликовала трогательное фото Новака с детьми
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020