Иванишевич: Джокович уже лучший теннисист в истории

Победитель Уимблдона-2001, бывшая вторая ракетка мира хорват Горан Иванишевич, являющийся тренером серба Новака Джоковича, назвал подопечного лучшим теннисистом всех времён.

«Для меня он уже лучший теннисист в истории. Когда он готов и здоров, нет никого сильнее его. В итоге всё будут решать люди, но я считаю, что Новак станет лучшим во всех категориях.

Я не думаю, что Новак будет выступать ещё пять лет. Скорее всего, он обойдёт Федерера по количеству недель на первой строчке рейтинга после US Open, а в следующем году побьёт его рекорд по «Шлемам». Он может сравняться с Роджером даже в этом году, но для этого требуется выиграть ещё три мэйджора. Если ему это удастся, он сделает то, что раньше покорилось лишь Роду Лэйверу», — цитирует Иванишевича The South African.

Джокович за карьеру выиграл 17 турниров «Большого шлема», швейцарец Роджер Федерер — 20.

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