Бывший тренер Шараповой: Мария могла выиграть не меньше 10 ТБШ, если бы не травма плеча

Майкл Джойс, бывший тренер пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» Марии Шараповой, предположил, что россиянка могла завоевать больше титулов на мэйджорах, если бы не травма плеча.

«До конца карьеры Марии удавалось справиться с этим, она всё ещё могла мощно подавать. Но лично я считаю, что она уже не подавала так, как до травмы. Если бы она не повредила плечо, то могла выиграть не меньше 10 турниров „Большого шлема“.

Она вернулась и пару раз выиграла Открытый чемпионат Франции, хотя грунт был худшим покрытием для неё в юности. Но она выиграла потому, что подача на грунте не так важна. Умение перестроиться и выиграть мэйджор на нелюбимом покрытии — это невероятно. Это показывает её решительность", — приводит слова Джойса Sporting News.

На минувшей неделе Шарапова объявила о завершении карьеры.

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