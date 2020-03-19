Сафин — о деньгах: смешно, когда дяди собирают фантики, надеясь забрать их в другой мир

Экс первая ракетка мира, победитель двух турниров «Большого шлема» Марат Сафин рассказал о своём отношении к деньгам.
«Работа как у обычных людей? Нет, такой работы нет. Есть дела, которые я делаю, чтобы зарабатывать денежки. Но мне повезло, что сидеть каждый день в офисе мне не надо.
Энтузиазм? А что может вызывать больший энтузиазм, чем созерцание мира? Жизнь, которую я веду сейчас, меня устраивает. Посмотрим, что будет появляться дальше. Торопиться точно некуда. Заниматься чем-то просто ради денег желания нет. Не хочу менять свои драгоценные моменты жизни на фантики. Чтобы что? Купить новую квартиру? Машину?
Деньги — это свобода? Ну не скажи: для кого-то свобода, для кого-то — тюрьма. Полно богатых людей ходят к психологу каждую неделю, а сколько у них проблем в семьях. У каждого свои отношения с деньгами: одним они помогают, другим сносят башню. Единой формулы нет. Кому-то 10 тысяч квадратов мало, и смешно, когда взрослые дяди собирают фантики и думают, что могут их забрать с собой в другой мир. А свобода у меня и так есть», — цитирует Сафина Sports.ru.
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