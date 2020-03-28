Павлюченкова: для Сьюмика было неожиданным моё решение прекратить сотрудничество

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала о расставании с французским тренером Сэмом Сьюмиком, уточнив, что инициатором завершения сотрудничества стала она.
«Стало ли для меня сюрпризом заявление Сьюмика о завершении работы со мной? Нет, не стало. Думаю, Сэму сейчас нужна работа. Он хотел сообщить, что свободен, так как я не сделала этого первой. Думаю, наоборот, именно для него было неожиданным моё решение прекратить сотрудничество. Вряд ли он был к этому готов.
Почему молчала? В WTA мне сказали, что сейчас не время говорить о разрыве с тренером — слишком непростая общая ситуация. Но раз Сэм решил об этом объявить, думаю, мне тоже нужно кое-что прояснить. Это моё решение, поэтому ни о какой обиде речи не идёт. Наоборот, у меня сейчас появились крылья за спиной.
Сэм — авторитетный тренер. Но я не сужу о тренерах по имени или заслугам. Для меня главное – обмен энергией между людьми, причём не только в спорте, но и в жизни. Увы, но у многих тренеров огромное эго, они слишком часто повторяют слово «я». Из-за этого часто возникают проблемы. В теннисной команде главный — игрок, а все остальные должны ему помогать в достижении целей, прислушиваться. К сожалению, в этом плане не всегда удается достичь взаимопонимания», — приводит слова Павлюченковой «Коммерсантъ».
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