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Федерер пообещал сыграть на турнире в Галле в 2021 году

Федерер пообещал сыграть на турнире в Галле в 2021 году
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, который 10 раз становился победителем турнира в Галле, поддержал организаторов, обещав сыграть на этих соревнованиях в 2021 году. Из этого следует, что завершать карьеру Федерер не намерен.

Турнир в Галле, который должен был пройти с 15 по 21 июня отменён из-за угрозы распространения коронавируса, как и весь травяной сезон, включая турнир «Большого шлема» Уимблдон, который 38-летний уроженец Базеля выигрывал восемь раз.

«Мы переживаем трудные времена, тем не менее, после них мы станем только сильнее. Уже сегодня я радуюсь, предвкушая своё возвращение в Галле в 2021 году. Оставайтесь здоровыми!» — приводит слова Федерера пресс-служба турнира в Галле.

Напомним, о решении организаторов Уимблдона отменить турнир стало известно 1 апреля. Позже с совместным заявлением выступили АТР и WTA, заявив о продлении паузы в сезоне до 13 июля.

Уимблдон-2020 официально отменён
22-кратный чемпион ТБШ допустил, что Федерер больше никогда не сыграет на Уимблдоне
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