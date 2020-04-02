Федерер пообещал сыграть на турнире в Галле в 2021 году

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, который 10 раз становился победителем турнира в Галле, поддержал организаторов, обещав сыграть на этих соревнованиях в 2021 году. Из этого следует, что завершать карьеру Федерер не намерен.
Турнир в Галле, который должен был пройти с 15 по 21 июня отменён из-за угрозы распространения коронавируса, как и весь травяной сезон, включая турнир «Большого шлема» Уимблдон, который 38-летний уроженец Базеля выигрывал восемь раз.
«Мы переживаем трудные времена, тем не менее, после них мы станем только сильнее. Уже сегодня я радуюсь, предвкушая своё возвращение в Галле в 2021 году. Оставайтесь здоровыми!» — приводит слова Федерера пресс-служба турнира в Галле.
Напомним, о решении организаторов Уимблдона отменить турнир стало известно 1 апреля. Позже с совместным заявлением выступили АТР и WTA, заявив о продлении паузы в сезоне до 13 июля.
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