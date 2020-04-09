Шамиль Тарпищев: в сборной России случаев заражения коронавирусом нет

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал ситуацию с коронавирусом среди членов национальной сборной.



«Практически ежедневно общаюсь со всеми нашими сборными, и хорошо, что никто у нас не болеет. Наши сборные — это мужская, женская и ведущие юниоры, 26 человек. Каждый тренируется удалённо по индивидуальным планам, но это, конечно, не заменяет полноценных тренировок», — цитирует Тарпищева ТАСС.



Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся в карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1,5 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 89 тысяч смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 339 тысяч человек.



Ранее Тарпищев заявил, что турнир ВТБ Кубок Кремля будет перенесён. Соревнования были запланированы с 19 по 25 октября.

Тарпищев: не думаю, что для ведущих теннисистов простой чреват колоссальными потерями