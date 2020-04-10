Титулы Надаля и Янкович, финал Кузнецовой, полуфинал Давыденко. Сетки Рима-2007

В статистическую базу «Чемпионата» добавлены сетки «Мастерса» в Риме-2007.
Рим-2007. Мужчины. Турнирная сетка
Рим-2007. Женщины. Турнирная сетка
Для Рафаэля Надаля «Мастерс» в Риме – один из самых удачных турниров за карьеру. Его испанец выиграл 9 раз. Титул в 2007-м был третьим подряд благодаря последовательным победам над Михаилом Южным, Новаком Джоковичем, Николаем Давыденко и Фернандо Гонсалесом. Лишь Давыденко смог отобрать у Рафаэля сет на пути к трофею. Что касается Гонсалеса, то финал «Мастерса» в Риме – это повторение его лучшего достижения за карьеру. До этого он добирался до решающего матча в Мадриде-2006 (турнир тогда проводился на харде).
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
|1
|2
|3
|
|7 10
|4
|
|6 8
|6
Финал женского турнира в Риме разыграли сербка Елена Янкович и россиянка Светлана Кузнецова (третья и вторая ракетки турнира), которые в четвертьфинале убрали с пути ещё двух представительниц топ-10 посева из России – Елену Дементьеву и Динару Сафину. Янкович в итоге завоевала титул – 7:5, 6:1.
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
- 10 апреля 2020
-
16:36
-
16:30
-
15:18
-
14:47
-
13:43
-
13:24
-
11:51
-
11:09
-
10:25
- 9 апреля 2020
-
23:46
-
21:21
-
18:43
-
17:28
-
17:03
-
16:37
-
14:31
-
13:08
-
10:50
-
09:43
-
00:58
- 8 апреля 2020
-
23:53
-
20:09
-
18:20
-
15:31
-
15:28
-
14:44
-
13:43
-
12:29
-
10:18
-
09:27
-
09:13
-
00:22
- 7 апреля 2020
-
22:45
-
18:46
-
16:41