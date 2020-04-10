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Титулы Надаля и Янкович, финал Кузнецовой, полуфинал Давыденко. Сетки Рима-2007

Титулы Надаля и Янкович, финал Кузнецовой, полуфинал Давыденко. Сетки Рима-2007
Теннис / ATP 0

В статистическую базу «Чемпионата» добавлены сетки «Мастерса» в Риме-2007.

Рим-2007. Мужчины. Турнирная сетка
Рим-2007. Женщины. Турнирная сетка

Для Рафаэля Надаля «Мастерс» в Риме – один из самых удачных турниров за карьеру. Его испанец выиграл 9 раз. Титул в 2007-м был третьим подряд благодаря последовательным победам над Михаилом Южным, Новаком Джоковичем, Николаем Давыденко и Фернандо Гонсалесом. Лишь Давыденко смог отобрать у Рафаэля сет на пути к трофею. Что касается Гонсалеса, то финал «Мастерса» в Риме – это повторение его лучшего достижения за карьеру. До этого он добирался до решающего матча в Мадриде-2006 (турнир тогда проводился на харде).

Рим (м). Финал
13 мая 2007, воскресенье
Фернандо Гонсалес
Чили
Фернандо Гонсалес
Ф. Гонсалес
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Рим (м). 1/2 финала
12 мая 2007, суббота
Николай Давыденко
Россия
Николай Давыденко
Н. Давыденко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 3 		7 10 4
7 7 		6 8 6
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

Финал женского турнира в Риме разыграли сербка Елена Янкович и россиянка Светлана Кузнецова (третья и вторая ракетки турнира), которые в четвертьфинале убрали с пути ещё двух представительниц топ-10 посева из России – Елену Дементьеву и Динару Сафину. Янкович в итоге завоевала титул – 7:5, 6:1.

Рим (ж). Финал
20 мая 2007, воскресенье
Елена Янкович
Сербия
Елена Янкович
Е. Янкович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		1  
         
Светлана Кузнецова
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
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