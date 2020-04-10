Титулы Надаля и Янкович, финал Кузнецовой, полуфинал Давыденко. Сетки Рима-2007

В статистическую базу «Чемпионата» добавлены сетки «Мастерса» в Риме-2007.



Рим-2007. Мужчины. Турнирная сетка

Рим-2007. Женщины. Турнирная сетка



Для Рафаэля Надаля «Мастерс» в Риме – один из самых удачных турниров за карьеру. Его испанец выиграл 9 раз. Титул в 2007-м был третьим подряд благодаря последовательным победам над Михаилом Южным, Новаком Джоковичем, Николаем Давыденко и Фернандо Гонсалесом. Лишь Давыденко смог отобрать у Рафаэля сет на пути к трофею. Что касается Гонсалеса, то финал «Мастерса» в Риме – это повторение его лучшего достижения за карьеру. До этого он добирался до решающего матча в Мадриде-2006 (турнир тогда проводился на харде).

Финал женского турнира в Риме разыграли сербка Елена Янкович и россиянка Светлана Кузнецова (третья и вторая ракетки турнира), которые в четвертьфинале убрали с пути ещё двух представительниц топ-10 посева из России – Елену Дементьеву и Динару Сафину. Янкович в итоге завоевала титул – 7:5, 6:1.

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Золото Кафельникова и Винус, серебро Дементьевой. Сетки Олимпиады в Сиднее-2000

Золото Николаса Массу и Жюстин Энен. Сетки Олимпиады в Афинах-2004