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Светлана Кузнецова показала татуировку на обнажённой спине

Светлана Кузнецова показала татуировку на обнажённой спине
Теннис / WTA 0

Победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат США — 2004 и Открытый чемпионат Франции — 2009) российская теннисистка Светлана Кузнецова показала татуировку, которая занимает всю спину спортсменки. Чтобы поклонники смогли лучше рассмотреть рисунок, Светлана даже подняла волосы, убрав их с обнажённой спины.

Фото доступно в «инстаграме» Светланы Кузнецовой.

Кузнецова — бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде, она выиграла 34 турнира WTA в одиночном разряде. Трижды Светлана становилась победительницей Кубка Федерации в составе сборной России.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все теннисные турниры отменены или отложены до 13 июля. «Ролан Гаррос» перенесён на осень, Уимблдон отменён.

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