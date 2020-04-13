Пабло Карреньо-Буста: знаю теннисистов, которые во время паузы живут на деньги родителей

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста рассказал, с какими финансовыми сложностями столкнулись спортсмены во время приостановки теннисного сезона из-за панедмии коронавируса.

«У меня сейчас нет проблем с деньгами, потому что удалось достаточно заработать, но я знаю теннисистов, которые живут на деньги родителей.



Мы не можем работать, поэтому нет никакого дохода и впереди большие траты. Кредиты, зарплата тренерам и техническому персоналу, тренировки в зале… Всё очень сложно. Мы живём в обществе, где спортсменов видят обеспеченными, с большими роскошными домами, но есть и другие теннисисты, у кого нет таких возможностей и кто не зарабатывает такое количество денег», – приводит слова Корреньо-Бусты Tennis World USA.