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Пабло Карреньо-Буста: знаю теннисистов, которые во время паузы живут на деньги родителей

Пабло Карреньо-Буста: знаю теннисистов, которые во время паузы живут на деньги родителей
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста рассказал, с какими финансовыми сложностями столкнулись спортсмены во время приостановки теннисного сезона из-за панедмии коронавируса.

«У меня сейчас нет проблем с деньгами, потому что удалось достаточно заработать, но я знаю теннисистов, которые живут на деньги родителей.

Мы не можем работать, поэтому нет никакого дохода и впереди большие траты. Кредиты, зарплата тренерам и техническому персоналу, тренировки в зале… Всё очень сложно. Мы живём в обществе, где спортсменов видят обеспеченными, с большими роскошными домами, но есть и другие теннисисты, у кого нет таких возможностей и кто не зарабатывает такое количество денег», – приводит слова Корреньо-Бусты Tennis World USA.

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