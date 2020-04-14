Кузнецова опубликовала фото в пиджаке на голое тело

Победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат США — 2004 и Открытый чемпионат Франции — 2009) российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала новое фото в своём «инстаграме».

Россиянка выложила фото в пиджаке, который, по всей видимости, надет на голое тело.

«Эх… Были времена, когда мы выходили в свет», — подписала видеозапись россиянка.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Кузнецовой.

Кузнецова — бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде. Выиграла 34 турнира WTA в одиночном разряде. Трижды Светлана становилась победительницей Кубка Федерации в составе сборной России.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все теннисные турниры отменены или отложены до 13 июля. «Ролан Гаррос» перенесён на осень, Уимблдон отменён.