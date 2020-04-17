Светлана Кузнецова: наверное, Мария Шарапова сейчас рада, что ушла из спорта до карантина

Победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат США — 2004 и Открытый чемпионат Франции — 2009), российская теннисистка Светлана Кузнецова в прямом эфире с журналистом Михаилом Зыгарём рассказала о взаимоотношениях с недавно завершившей карьеру Марией Шараповой.

«У нас взаимное уважение. Общаемся, когда видимся. Она, наверное, сейчас рада, что ушла из спорта до карантина. Ей не надо переживать за форму, с которой она выйдет из карантина. Шутка», — сказала Кузнецова.

Шарапова – экс первая ракетка мира, победительница пяти турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла все мэйджоры, но в разные годы). 26 февраля 2020 года в 32-летнем возрасте Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры.

С марта 2020 года все теннисные турниры отложены из-за пандемии коронавируса, предварительно до 13 июля.