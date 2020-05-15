Светлана Кузнецова опубликовала детское фото с тренировок

Российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала новое фото в своём «инстаграме». Спортсменка вспомнила детские годы: на фото она, будучи ребёнком, играет в теннис.

«Даже представить тогда не могла, куда эта игра меня приведёт», — подписала фото Кузнецова.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» российской теннисистки.

Кузнецова — бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде. Выиграла 34 турнира WTA в одиночном разряде. Трижды Светлана становилась победительницей Кубка Федерации в составе сборной России.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все теннисные турниры отменены или отложены до 13 июля. Предполагается, что пауза будет продлена до конца июля. «Ролан Гаррос» перенесён на осень, Уимблдон отменён.