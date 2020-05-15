Светлана Кузнецова опубликовала детское фото с тренировок
Российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала новое фото в своём «инстаграме». Спортсменка вспомнила детские годы: на фото она, будучи ребёнком, играет в теннис.
«Даже представить тогда не могла, куда эта игра меня приведёт», — подписала фото Кузнецова.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» российской теннисистки.
Кузнецова — бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде. Выиграла 34 турнира WTA в одиночном разряде. Трижды Светлана становилась победительницей Кубка Федерации в составе сборной России.
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все теннисные турниры отменены или отложены до 13 июля. Предполагается, что пауза будет продлена до конца июля. «Ролан Гаррос» перенесён на осень, Уимблдон отменён.
Кузнецова опубликовала фото в пиджаке на голое тело
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