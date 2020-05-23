Пирс: поверив в Бога, я поняла, что талант и карьера даны мне свыше, и стала смиренной

Бывшая третья ракетка мира француженка Мари Пирс, чемпионка Australian Open — 1995 и «Ролан Гаррос» — 2000, проигравшая ещё четыре финала мэйджоров, в том числе на «Ролан Гаррос» — 2005 и US Open — 2005, рассказала о своём отношении к религии.



«В начале 2000 года мне дали Евангелие. В то время я ощущала пустоту внутри себя, и мои близкие знали об этом. Я хотела поверить в вечную жизнь, в то, что смерть — это не конец. Мне открылся удивительный мир. До того в моей жизни было множество проблем, психологических трудностей. Если бы я поверила в Бога раньше, то многое было бы другим, в том числе мои отношения с отцом. Я поняла, что талант и карьера даны мне свыше, и стала смиренной», — приводит слова Пирс L'Equipe.



Отметим, что её отец, Джим Пирс, стал одним из первых теннисных отцов-тиранов. За его регулярные ссоры с дочерью и её соперницами во время турниров ему запретили посещать все соревнования.

Пирс: кажется, Федерер родился, уже умея выполнять свои удары