Квитова предложила угадать, освоила ли она профессию автомеханика

Двукратная победительница Уимблдона (2011, 2014) бывшая вторая ракетка мира, шестикратная обладательница Кубка Федерации в составе национальной сборной Чехии, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года Петра Квитова выложила фото — она стоит рядом с открытым капотом автомобиля.



«Пока нет тенниса, научилась чему-то новому — стала автомехаником. Как думаете, это правда или нет?» — спросила Квитова у своих подписчиков в «Инстаграме». Большинство болельщиков Петры посчитало, что это неправда.

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Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен. Предполагается, что он не возобновится раньше августа. При этом организаторы уже объявили о переносе «Ролан Гаррос» на сентябрь и отмене Уимблдона. Пока не известно, состоится ли US Open. Организаторы рассматривают возможность проведения турнира в другом городе, а не в Нью-Йорке, где он проходит всегда. В то же время не исключается, что турнир отменят вовсе.