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Бушар оценила своё фото в образе мужчины

Бушар оценила своё фото в образе мужчины
Теннис / WTA 0

Канадская теннисистка Эжени Бушар прокомментировала свою фотографию в образе мужчины. Изображение было получено в приложении FaceApp после обработки оригинального снимка.

«Что это?» — написала Бушар.

Пост доступен в «твиттере» Эжени Бушар.

Бушар — бывшая пятая ракетка мира. В 2014 году теннисистка добралась до финала Уимблдона, где уступила чешке Петре Квитовой со счётом 3:6, 0:6. В 2014 году канадка выходила в полуфиналы Australian Open и Открытого чемпионата Франции. В 2015 году Эжени стала победительницей турнира в Нюрнберге. В настоящее время Бушар занимает 332-е место в рейтинге WTA, замороженном из-за приостановки сезона.

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