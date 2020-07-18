Теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о желании заняться танцами

Победительница двух турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о тренировках и желании заняться танцами.



«Постепенно возвращаюсь в полноценный режим, поэтому стараюсь выделять в неделю не менее 6 тренировочных дней. Обычно это так: 2 часа игры в теннис с утра, небольшой перерыв и тренажерный зал. Отдельное внимание уделяю растяжке и пилатесу — помогает избежать многих травм.



А ещё очень хочется начать заниматься танцами, но никак не могу подобрать удобное время. Что бы вы хотели нового из спорта освоить?» — написала Кузнецова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Светланы Кузнецовой в «Инстаграме».

Кузнецова выигрывала US Open 2004 и «Ролан Гаррос» — 2009 в одиночном разряде. Два титула на турнирах «Большого шлема» завоевала в парном разряде, став победительницей Открытого чемпионата Австралии в 2004 и 2012 годах.