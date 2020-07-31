Светлана Кузнецова: когда мы задаём собеседнику вопрос, то уже знаем на него ответ

Бывшая вторая ракетка мира, победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (US Open — 2004 и «Ролан Гаррос» — 2009), трёхкратная победительница Кубка Федерации в составе сборной России по теннису Светлана Кузнецова поделилась своими размышлениями об особенностях диалога.

«Вы когда-нибудь задумывались, что когда мы задаём собеседнику вопрос, то уже знаем на него ответ? Мне кажется, что нам просто хочется услышать его из других уст. Именно поэтому мы иногда советуемся со многими людьми, пока не получим тот ответ, который откликнется в сердце. А вы замечали за собой такое?» — написала Кузнецова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Светланы Кузнецовой в «Инстаграме».