Дарья Касаткина похвастала коллекцией футболок «Барселоны», «переодевая» их в видео
Российская теннисистка Дарья Касаткина, которая живёт и тренируется в Барселоне (Испания), в очередной раз подчеркнула свою любовь к местному футбольному гранду. На своей странице в «Твиттере» уроженка Тольятти выложила ролик, на котором она поочерёдно надевает джерси каталонского клуба.
«Спасибо „Барселоне“ за невероятный подарок», — подписала видео теннисистка.
23-летняя Касаткина занимает 66-е место в замороженном из-за пандемии коронавируса рейтинге WTA. В активе россиянки две победы на турнирах организации: в 2017 году Дарья выиграла турнир в Чарльстоне, а в 2018-м – Кубок Кремля в Москве.
В начале текущей неделе Дарья вернулась к выступлениям на профессиональном уровне, однако проиграла в первом же матче турнира в Палермо (Италия).
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