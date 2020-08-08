Рафаэль Надаль не уверен, что сыграет на «Мастерсе» в Риме
Испанский теннисист вторая ракетка мира Рафаэль Надаль поделился планами на грунтовую часть сезона.
«Не знаю, сыграю ли в Риме. Нужно дождаться изменений в расписании, которые произойдут после отмены турнира в Мадриде, а потом уже всё решать. В любом случае, готовлюсь к грунтовой части сезона, но всё будет зависеть от ситуации с коронавирусом», — цитирует Надаля Tennis.
Рафаэль сообщил, что не выступит на US Open и других турнирах, которые пройдут в США. Испанец является действующим победителем Открытого чемпионата США. В прошлогоднем финале соревнований он обыграл представителя России Даниила Медведева — 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4. В текущем сезоне испанец провёл 16 официальных матчей, в которых добыл 13 побед.
Рафаэль Надаль: хочу сыграть на «Ролан Гаррос», но в последние недели ситуация ухудшается
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