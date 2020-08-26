Свадьба Гавриловой перенесена на 2021 год. Дарья внесла залог за платье ещё в 2019-м

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова, ранее выступавшая за Россию, сообщила, что её свадьба откладывается на конец 2021 года. О своей помолвке с австралийским теннисистом Люком Сэвиллом Дарья рассказала ещё в декабре 2018 года.

«Я внесла залог за свадебное платье в ноябре 2019 года. Мы должны были пожениться в ноябре 2020-го. Теперь мы поженимся в декабре 2021-го. Надеюсь, мне всё ещё понравится платье, которое я выбрала два года назад», — написала Гаврилова в своём «твиттере».

Единственным выигранным турниром категории WTA в карьере 26-летней Гавриловой является победа в Нью-Хэйвене в 2017 году. В рейтинге WTA уроженка Москвы занимает 250-ю строчку. Сэвилл в рейтинге ATP поднимался до 152-й позиции.