Светлана Кузнецова — об участии в US Open: решающий фактор моего отказа — безопасность

Победительница US Open 2004 года российская теннисистка Светлана Кузнецова объяснила, почему отказалась выступать на Открытом чемпионате США в 2020 году.

«Решающий фактор моего отказа — безопасность. А также невозможность собраться командой, которая живёт в разных точках мира, чтобы хорошо подготовиться к US Open. Конечно, я была настроена поехать на турнир. Очень этого хотела, но где-то в душе всё же не верила, что этап в Нью-Йорке состоится. Если бы смогла заранее собраться с командой и подготовиться, то мне на 100% было бы проще принимать решение. Но всё же для нас безопасность — превыше всего», — приводят слова Кузнецовой «Известия».

Помимо Кузнецовой от участия в турнире также отказались россиянки Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова.

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