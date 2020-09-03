Россиянин Карацев в третий раз за две недели обыграл Гулбиса на «челленджерах»

Российский теннисист Аслан Карацев пробился в четвертьфинал соревнований категории «челленджер» в Остраве (Чехия). В двух партиях матча второго круга он обыграл представителя Латвии Эрнеста Гулбиса — 6:1, 6:4.
Стоит отметить, что Карацев и Гулбис встречаются на третьем турнира подряд — ранее Аслан дважды обыграл Эрнеста в Праге (Чехия) — 6:2, 6:1 и 6:3, 6:3. В обеих предыдущих случаях после побед над латвийцев Карацев неизменно добирался до финалов турниров — один он проиграл Стэну Вавринке, второй выиграл у Таллона Грикспора.
Следующим соперником Карацева станет представитель Макс Мораинг из Германии, который в скандальном матче одолел Сергея Стаховского — украинец отказался доигрывать встречу после того, как судья на вышке запутался в счёте.
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