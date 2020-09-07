Грег Руседски: Джоковичу следовало остаться на пресс-конференции и извиниться

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски отреагировал на дисквалификацию серба Новака Джоковича в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Первая ракетка мира после проигранного гейма на своей подаче отбросил мяч и попал в линейного судью.

«То, что Джоковича дисквалифицировали, это невероятно. Это было верное решение согласно правилам, и неважно, было действие Новака намеренным или нет. Новаку следовало остаться на пресс-конференции и извиниться. Мы должны нести ответственность за свои действия, какой бы сложной ни была ситуация», — написал Руседски в своём «твиттере».

В четвертьфинале US Open Карреньо-Буста сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым.