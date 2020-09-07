Призёр Олимпийских игр: прошу своих учеников не делать так, как Джокович

Бывший американский теннисист, серебряный призёр Олимпийских игр 1988 года Тим Майотт оценил ситуацию с дисквалификацией 17-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича за агрессивное поведение в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США с представителем Испании Пабло Карреньо-Бустой. Уроженец Белграда при счёте 5:6 в первой партии отбросил мяч и попал в линейного судью.
«Практически все теннисисты высокого уровня, которых я тренирую, делают то же, что Новак сделал с мячом в этом моменте. Я говорю им, что нужно прекратить так делать. Нужно избавляться от такой привычки именно по такой причине. Они могут случайно попасть в кого-то, и это будет нехорошо. Да, Новак заслужил дисквалификацию», — написал Майотт в своём «твиттере».
Джокович не первый раз попадает мячом в человека. Но раньше это были игровые эпизоды
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