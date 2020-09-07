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Шаповалов — о ситуации с Джоковичем: всё могло закончиться очень, очень плохо

Шаповалов — о ситуации с Джоковичем: всё могло закончиться очень, очень плохо
Теннис / US Open 2020 0

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал инцидент с дисквалификацией Новака Джоковича на Открытом чемпионате США. Серб был наказан за попадание мячом в линейного судью в матче с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Денис оказывался в аналогичной ситуации. Во время матча Кубка Дэвиса с британцем Кайлом Эдмундом канадец от злости выбил мяч и попал в глаз арбитру на вышке. В итоге Шаповалов был дисквалифицирован.

«Во-первых, это очень неудачный момент для всех. Я был в такой ситуации и понимаю, что сейчас чувствует Новак. Конечно, у него не было намерения попасть в лайнсвумен. К счастью, с ней всё в порядке. Всё могло закончиться очень, очень плохо. К счастью, со всеми всё в порядке. Это был несчастный случай.

Надеюсь, Новак отойдёт от случившегося и будет двигаться дальше. Конечно, ему нужно расти и извлечь урок. Но это было просто невероятное невезение. Мяч мог полететь куда угодно. Это невезение", — цитирует Шаповалова официальный сайт турнира.

Джокович не первый раз попадает мячом в человека. Но раньше это были игровые эпизоды

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