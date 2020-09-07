Стаббс: все, кто обвиняет лайнсвумен в дисквалификации Новака… Остановитесь!

Четырёхкратная победительница турниров серии «Большого шлема» в парном разряде австралийка Ренне Стаббс прокомментировала решение о дисквалификации серба Новака Джоковича в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США. Первая ракетка мира был наказан за попадание мячом в линейного судью.

«Позвольте мне сказать это громко! Все, кто обвиняет лайнсвумен в дисквалификации Новака… Остановитесь! Эта дама не имеет никакого отношения к дисквалификации! Повторяю! Никакого! Это правило! Здесь нет возможности для манёвра», — написала Стаббс в своём «твиттере».

Следующим соперником Карреньо-Бусты будет канадец Денис Шаповалов.

Джокович не первый раз попадает мячом в человека. Но раньше это были игровые эпизоды