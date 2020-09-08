Путинцева поделилась ожиданиями от четвертьфинального матча US Open с Брэйди

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева прокомментировала выход в четвертьфинал US Open, где ей предстоит встреча с 28-й ракеткой турнира американкой Дженнифер Брэйди.

«На каком бы турнире я ни выступала, я твёрдо уверена в себе. Действительно надеюсь и настраиваю себя на то, что смогу далеко пройти.



Дженнифер — действительно хорошая теннисистка. Даже когда мы встречались несколько лет назад, у неё уже был качественный стиль игры. Она много двигается, у неё хорошая подача. Думаю, мне просто нужно сфокусироваться на своей игре и хорошо подготовиться к матчу», — приводит слова Путинцевой пресс-служба WTA.

В матче четвёртого круга Путинцева обыграла представительницу Хорватии Петру Мартич со счётом 6:3, 2:6, 6:4.