Путинцева прокомментировала поражение от Брэйди в 1/4 финала US Open

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева прокомментировала проигрыш (3:6, 2:6) в четвертьфинальном матче US Open с американкой Дженнифер Брэйди.

«Была более уставшей, чем в предыдущем матче, и не могла так же быстро реагировать. Не хватило скорости. Не лучший матч, но она сыграла очень хорошо», — приводит слова Путинцевой WTA Insider.

В полуфинале US Open Брэйди встретится с победительницей пары Наоми Осака — Шелли Роджерс. В матче четвёртого круга Брэйди нанесла поражение представительнице Германии Анжелике Кербер со счётом 6:1, 6:4, Путинцева — хорватке Петре Мартич (6:3, 2:6, 6:4).

Напомним, Открытый чемпионат США проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн.