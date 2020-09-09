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Наоми Осака: Брэйди представляет собой большую угрозу

Наоми Осака: Брэйди представляет собой большую угрозу
Теннис / US Open 2020 0

Японская теннисистка Наоми Осака поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал Открытого чемпионата США. В четвертьфинале она победила американку Шелби Роджерс со счётом 6:3, 6:4.

«Мы с тренером Вимом составили отличный план на игру. Он показал презентации в PowerPoint. Такие штуки мне помогают. Мне важно было действовать агрессивно и нормально реагировать на невынужденные ошибки. Кажется, в итоге я допустила их не так много», — приводит слова Осаки официальный сайт турнира.

В полуфинале Наоми сыграет с американкой Дженнифер Брэйди.

«Я не считаю себя фаворитом. Здесь нет зрителей, я ничего такого не чувствую. Я просто выйду на матч очень с талантливой теннисисткой. Такой же настрой был у меня и в предыдущих играх. Я видела её матч с Путинцевой. Она представляет собой большую угрозу», — сказала японка.

Наоми Осака вышла в полуфинал US Open, обыграв Шелби Роджерс
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