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Дженнифер Брэйди прокомментировала первый в карьере выход в полуфинал ТБШ

Дженнифер Брэйди прокомментировала первый в карьере выход в полуфинал ТБШ
Теннис / US Open 2020 0

Американская теннисистка Дженнифер Брэйди поделилась впечатлениями от первого в карьере выхода в полуфинал турнира «Большого шлема». В четвертьфинале US Open она обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счётом 6:3, 6:2.

«Не могу сказать, что мне всё далось легко. Я просто сосредоточилась и не думала о том, что играю за выход в полуфинал турнира „Большого шлема“. Я проводила розыгрыш за розыгрышем и старалась контролировать свои эмоции», — приводит слова Брэйди официальный сайт турнира.

За выход в финал Дженнифер поспорит с японкой Наоми Осакой.

«Наоми уже побеждала на турнирах „Большого шлема“. Она прекрасная теннисистка. Очень мощная, с сильной подачей и ударами с задней линии. Это очень хороший игрок», — сказала Брэйди.

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