Карреньо-Буста — о дисквалификации Джоковича: это тяжёлый момент для меня и Новака

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста, пробившийся в полуфинал Открытого чемпионата США, прокомментировал дисквалификацию первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Уроженец Белграда в матче с Пабло в четвёртом круге случайно попал в мячом в линейного судью. Инцидент произошёл при счёте 6:5 в пользу испанца в первом сете.

«Конечно, это был тяжёлый момент для Новака, для меня, для тенниса, для всех, не так ли? Думаю, правило есть правило. Судья должен поступать именно так. Конечно, то, что Новак попал в судью мячом, — это был несчастный случай. Но можно стараться не делать подобного», — приводит слова Карреньо-Бусты официальный сайт соревнований.

За выход в финал Карреньо-Буста поспорит с немцем Александром Зверевым.