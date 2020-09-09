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Светлана Кузнецова свой первый матч после карантина сыграет с Эжени Бушар

Светлана Кузнецова свой первый матч после карантина сыграет с Эжени Бушар
Теннис / WTA 0

Канадская теннисистка Эжени Бушар, пробившаяся в основную сетку турнира в Стамбуле (Турция) через квалификацию, вышла во второй круг, обыграв представительницу Болгарии Викторию Томову со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.

Эжени трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Бушар поспорит с лидером посева россиянкой Светланой Кузнецовой. Для двукратной победительницы турниров «Большого шлема» это будет первый матч после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

В 2019 году чемпионкой соревнований в Стамбуле стала хорватская теннисистка Петра Мартич.

Стамбул. 1-й круг
09 сентября 2020, среда. 13:10 МСК
Виктория Томова
Болгария
Виктория Томова
В. Томова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Эжени Бушар
Канада
Эжени Бушар
Э. Бушар
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