Светлана Кузнецова свой первый матч после карантина сыграет с Эжени Бушар

Канадская теннисистка Эжени Бушар, пробившаяся в основную сетку турнира в Стамбуле (Турция) через квалификацию, вышла во второй круг, обыграв представительницу Болгарии Викторию Томову со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.

Эжени трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Бушар поспорит с лидером посева россиянкой Светланой Кузнецовой. Для двукратной победительницы турниров «Большого шлема» это будет первый матч после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

В 2019 году чемпионкой соревнований в Стамбуле стала хорватская теннисистка Петра Мартич.